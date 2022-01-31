Christian Eriksen futbola resmen geri döndü! Ümit Özat'tan flaş tepki: 'Yapma...'

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, EURO 2020'de yaşadığı kalp krizi sonrası Inter'den ayrılan Christian Eriksen'i 6 aylığına kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Danimarkalı futbolcuyla gerekli tüm tıbbi kontrollerin yapıldığı ve uluslararası izinlerin alınmasının ardından da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Brentford, Tottenham'dan sonra Eriksen'in formasını giydiği 2. Premier Lig ekibi oldu.

ÜMİT ÖZAT ŞAŞKINA DÖNDÜ: YAPMA

Eriksen'in imzası sonrası eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından flaş bir tepki gösterdi.

Futbolculuğu döneminde Eriksen'inkine benzer bir kalp rahatsızlığı geçiren Özat, Danimarkalı futbolcunun futbola dönmesinin riskli olduğunu savundu.

Özat paylaşımında, "Yapma şunu kendine be. Futbol oynamasına izin verilmesi normal değil. Defibrilatör var onda" dedi.

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