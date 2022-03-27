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Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımı'na golle döndü!

#Eriksen#Danimarka#EURO 2020
Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımına golle döndü

EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından ilk kez Danimarka Milli Takımı'na dönen Christian Eriksen, çıktığı ilk maçta Hollanda karşısında oyuna girdikten 2 dakika sonra gol attı.

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Hollanda, Danimarka'yı bu akşam hazırlık maçında 4-2'lik skorla yenerken EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından Christian Eriksen ilk golünü attı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Brentford'un formasını giyen Eriksen, 47. dakikada şık bir gole imza attı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Maç ev sahibi ekip Hollanda'nın 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Hollanda'nın gollerini 16 ve 71. dakikalarda Bergwijn 29.dakikada Ake ve 37. dakikada Depay penaltıdan attı.

Öte yandan Danimarka'da Galatasaraylı Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

Christian Eriksen, Danimarka Milli Takımına golle döndü

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

EURO 2020'de Danimarka'nın B Grubu'nda Finlandiya ile oynadığı maçın 42. dakikasında kalbinin durması nedeniyle bir anda yere yığılan ve tüm dünyadaki futbolseverleri korkutan Eriksen'in kalbi 10 dakika durmuş, yapılan kalp masajı sonrası hayata döndürülerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

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#Eriksen#Danimarka#EURO 2020

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