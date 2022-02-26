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Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü!

#Eriksen#EURO 2020#Danimarka
Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü

EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçında bir süreliğine kalbi duran Christian Eriksen, Brenford formasıyla 8 ay sonra sahalara resmen döndü.

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EURO 2020'de oynanan Danimarka-Finlandiya maçında korkutan anlar yaşayan Eriksen, yeniden yeşil sahaya çıktı.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından futbola ara vermek zorunda kalan Christian Eriksen, 8 ay 14 gün sonra futbola geri döndü.

30 yaşındaki futbolcu, Brentford - Newcatle United karşılaşmasının 52. dakikasında oyuna dahil oldu.

Christian Eriksen 8 ay sonra resmen geri döndü

Geçtiğimiz günlerde yaşadıklarını BBC'e anlatan Eriksen, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kalp atışım geri gelene kadar beş dakikalığına bu dünyadan ayrıldım. Bu olağanüstü bir deneyim oldu benim için, çünkü garipti. Şimdi o anda nasıl olduğumu görmek daha da garip.

NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

Topun dizime çarpmasını hatırlıyorum, ancak sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Sonra etrafımdaki insanlarla uyandım ve göğsümde bir baskı hissettim, nefesimi düzene sokmaya çalıştım. O zaman ne olduğunu anlamadım sonra bacaklarıma bir şey mi oldu? Belimi mi kırdım yoksa? Diye düşündüm.

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#Eriksen#EURO 2020#Danimarka

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