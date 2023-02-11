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Christian Atsu'nun teyzesi konuştu: "O yaşasın, ben öleyim"

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#Christian Atsu#Madam Comfort#Deprem
Christian Atsunun teyzesi konuştu: O yaşasın, ben öleyim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 09:15

Christian Atsu’nun teyzesi 71 yaşındaki Madam Comfort yürek yakan açıklamalarda bulundu. Comfort, “Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz” diye konuştu.

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Atakaş Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun durumu Türkiye dışında da yakından takip ediliyor. Kasımpaşa maçında 90+7. dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan ancak maç gecesinde yaşanan depreme Hatay’daki evinde yakalandığı düşünülen 31 yaşındaki oyuncuya aradan günler geçmesine karşın henüz ulaşılamadı.

Uluslararası birçok yayın organında Christian Atsu’nun durumuyla ilgili haberler yer alırken, ülkesinde de tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Gana’da bir televizyon kanalı, milli futbolcunun ailesinin yaşadığı yere giderek aile üyelerinin görüşlerine başvurdu, duygu durumlarını kamuoyunun huzuruna çıkardı. Accra bölgesindeki Ogbojo kasabasında yaşayan ailenin üzüntü içerisinde olduğu, Dan Kwaku Yeboah TGV’deki görüntülerde kameralara yansıdı.

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Futbolcunun rahmetli annesinin küçük kardeşi olduğu belirtilen ve kendisini Atsu’nun annesi olarak tanımlayan Madam Comfort isimli 71 yaşındaki kadın, “Benim hayatımı kaybetmem ve Atsu’nun yaşaması, benim için daha iyi olacak. Çünkü o bizim her şeyimiz. O bizim tek umudumuz. Haberi aldığımda uyuyamadım. Dua edip duruyoruz” diye konuştu.

Hataysporlu futbolcunun kızkardeşi Christiana Atsupiede, Crimecheckghana’ya verdiği röportajda Türkiye’den gelen haberle yıkıldıklarını aktardı. Bir ara bulunduğu haberleri yayılsa da sonrasında bunun doğru olmadığı ortaya çıkan Atsu için kardeşi, ‘Eğer onu gördüyseniz o zaman kardeşim nerede? Kimse kardeşimin nerede olduğunu bilmiyor. Uykusuz geceler geçiriyorum’ dedi.

Atsu’ya annelik yapan 71 yaşındaki Madam Comfort, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Depremde tamamen çöken Rönesans rezidansta tam 250 daire bulunuyordu. Christian Atsu'nun yanı sıra Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

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#Christian Atsu#Madam Comfort#Deprem

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