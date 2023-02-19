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Christian Atsu'dan gelen kötü haberin ardından Taner Savut için bekleyiş sürüyor! 2002'de ölümden dönmüş...

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#Deprem#Taner Savut#Hatayspor
Christian Atsudan gelen kötü haberin ardından Taner Savut için bekleyiş sürüyor 2002de ölümden dönmüş...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 14:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’u arama çalışmaları sürüyor. 2002 yılında büyük bir trafik kazasından sağ çıktığı öğrenilen Taner Savut'un o dönemki takım arkadaşı kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini ve ikinci bir iyi haberini beklediğini söyledi.

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Başta hatayspor olmak üzere yerli ve yabancı birçok kulüp ve futbolcu, Christian Atsu'dan gelen kötü haberle yıkıldı. Hatay'da bulunan Rönesans Rezidans'ın enkazından cansız bedeni çıkarılan Ganalı futbolcu, futbol dünyasını yasa boğdu. Birçok kulüp ve futbolcu, Atsu için taziye mesajları paylaştı.

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TANER SAVUT İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Atsu gibi depreme Rönesans Rezidans'ta yakalanan ve enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için bekleyiş sürüyor. Rezidans enkazındaki arama kurmarma çalışmalası devam ediyor.

Christian Atsudan gelen kötü haberin ardından Taner Savut için bekleyiş sürüyor 2002de ölümden dönmüş...

ESKİ TAKIM ARKADAŞI ANLATTI: 2002'DE BERABER ÖLÜMDEK DÖNDÜK

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Taner Savut'un Sakaryaspor'dan takım arkadaşı Hakan Olgun, 48 yaşındaki Savut için umudunu koruduğunu söyledi.

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Türkiye’ye baş sağlığı dileyen kaleci Hakan Olgun, umudunu kesmediğini belirterek çalışmaların aralıksız sürdürülmesini istedi. 7 Eylül 2002 yılında birlikte forma giydiği TANER SAVUT ile birlikte kaza geçirdiğini aktaran Olgun, “Sakaryaspor’da forma giydiğimiz dönemde Sivasspor maçına giderken Yozgat ili Akdağmadeni mezrasında otobüsümüz şarampole uçtu. O kazada 6 kişi ölmüştü. Taner ile birlikte o kazadan sağ çıkmıştık. Taner’den ikinci bir iyi haber bekliyorum” dedi.

"BİRÇOK VATANDAŞIMIZ İÇİN UMUDUM VAR"

Yüzyılın felaketinden yaralı kurtulanlara şifa dileyen Olgun, "Allah milletimize ülkemize ve dünyaya böyle bir felaket asla yaşatmasın. Başta milletimizin haricinde hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel ve Gökhan Zan olmak üzere bu afette kaybettiklerimizin ve spor camiasının da başı sağ olsun. Yaralı kurtulanlar için de acil şifalar dilerim. Ben hala umudumu yitirmedim, başta arkadaşım Taner Savut olmak üzere göçük altında kalıp hala yaşadığına inandığım bir çok vatandaşımız olduğuna inanıyor ve hissediyorum” dedi.

Christian Atsudan gelen kötü haberin ardından Taner Savut için bekleyiş sürüyor 2002de ölümden dönmüş...

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#Deprem#Taner Savut#Hatayspor

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