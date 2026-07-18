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Christ Oulai direkten döndü!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Oulai#Transfer
Christ Oulai direkten döndü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

İstanbul Havalimanında filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Trabzonspor'un satışı için Fiorentina ile anlaştığı Fildişi Sahilli futbolcunun aklını çelmeye çalıştılar.

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Trabzonspor'da asbaşkan Zeyyat Kafkas’ın önceki gün “Christ Oulai’yi vereceğiz. Biz Fiorentina ile anlaştık, Oulai’nin anlaşmasını bekliyoruz” dediği Fildişi Sahilli futbolcu dün İstanbul’a gelirken havalanında filmlere konu olacak türden olaylar yaşadı.

Christ Oulai direkten döndü

20 yaşındaki futbolcu havalimanına ulaştığı anda kendisini Trabzonsporlu yetkililerin karşılaması beklenirken bazı şahısların havalimanına gelip Oulai’yi “Merhaba, biz Trabzonspor Kulübü’nün aracısıyız” diyerek araca bindirdikleri ortaya çıktı. Söz konusu kişiler “Seninle ilgilenen başka kulüpler de var. Fiorentina ile anlaşmanı yeniden düşün” diyerek oyuncunun aklını çelmeye çalıştılar.

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Chibuike Nwaiwu da Fulham yolcusu

Normal programa göre Trabzonspor’un oyuncuyu havalimanında karşılayıp İtalya’ya göndermesi planlanıyordu. Kulüp yetkilileri bekledikleri Oulai ile buluşamayınca önce telefon ile aradılar ancak bir türlü ulaşamadılar. Bir süre sonra irtibata geçilen genç futbolcu yaşadıklarını anlatırken Trabzonsporlu idareciler böyle bir olaya kalkışması durumunda bu davranışının hukuki sonuçları olacağını oyuncuya aktararak net bir tavır sergilediler.

Christ Oulai direkten döndü

Ardından Oulai de aklını çelmeye çalışan kişilerden ayrılıp Trabzonlular ile bir araya gelirken sonrasında sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için İtalya’ya gitti.

Bu arada geçen sezon devre arası alınan Chibuike Nwaiwu için Fulham resmi görüşmeleri başlatırken transferin 32 milyon Euro’ya bitmesi bekleniyor.

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#Trabzonspor#Oulai#Transfer

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