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Christ Inao Oulai, rekor bonservisle Fiorentina'da!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Christ Inao Oulai#Fiorentina
Christ Inao Oulai, rekor bonservisle Fiorentinada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 22:09

Trabzonspor, Fildişili oyuncu Christ Inao Oulai’nin İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor, genç futbolcusu Christ Inao Oulai'nin İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüp, transferden bonuslarla birlikte toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

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Trabzonspor'un Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavili kulüp, transfer kapsamında 26 milyon Euro garanti bedel ve 4 milyon 61 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30 milyon 61 Euro gelir elde edecek.

Christ Inao Oulai, rekor bonservisle Fiorentinada

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Anlaşmada ayrıca, Oulai'nin gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde elde edilecek net bonservis gelirinin yüzde 10'unun Trabzonspor'a ödeneceği maddesi de yer aldı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç futbolcu, böylece kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelli satışlarından biri olarak Fiorentina'nın yolunu tuttu.

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#Trabzonspor#Christ Inao Oulai#Fiorentina

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