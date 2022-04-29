Chris Paul tarihe geçti, Play-off'ta 3 seri kapandı!

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NBA play-offlarında heyecan, bu gece Doğu Konferansı'nda bir, Batı'da ise iki maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, 6. maçta Toronto Raptors'u deplasmanda 132-97 yenerek seriyi 4-2 kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi. 5 oyuncusu çift haneli sayı üreten 76ers'ta Joel Embiid 33 sayı 10 ribaunt; TyreseMaxey 25 sayı 8 asist, James Harden 22 sayı 15 asist, Tobias Harris 19 sayı 11 ribaunt ve Danny Green 12 sayıyla oynadı. 5 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise maçı 2 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Sezonu sona eren Raptors'da ise Chris Boucher 25 sayı 10 ribaunt, Pascal Siakam da 24 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti.

Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.

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Chris Paul tarihe geçti, Suns seriyi kapattı

NBA'de normal sezonun lideri olan Phoenix Suns, 6. maçta New Orleans Pelicans'ı 115-109 yendi ve seriyi 4-2 kazanarak Batı Konferansı yarı finallerine yükseldi.

Suns'da 14/14 saha içi isabetiyle oynayan Chris Paul mücadeleyi 33 sayı, 8 asist ve 3 ribauntla tamamladı. Paul, play-off tarihinde bir maçta hiç kaçırmadan 13 ve üzeri şut isabeti bulan ilk oyuncu oldu. Paul ayrıca bu maçta yaptığı asistlerle NBA play-off tarihinin en çok asist yapanları listesinde Rajon Rondo'yu geçerek 6. sıraya yükseldi. Suns'da ayrıca Deandre Ayton 22 sayı, 7 ribaunt; Devin Booker da 13 sayı ile oynadı.

New Orleans Pelicans'ta ise Brandon Ingram 21 sayı, 11 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

Phoenix Suns, Batı Konferansı yarı finalinde Dallas Mavericks ile karşılaşacak.

Dallas Doncic ve Brunson ile kazandı

Play-offların en çekişmeli serilerinden olan Dallas Mavericks - Utah Jazz serisine de son nokta koyuldu. Dallas Mavericks 6. maçta deplasmanda Utah Jazz'i 98-96 yeneren Batı'da konferans yarı finaline yükseldi.

Dallas'ta Luka Doncic 24 sayı, 8 asist ve 9 ribauntla; Jalen Brunson 24 sayı, Dorian Finney-Smith ise 18 sayı, 10 ribauntla oynadı.

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Jazz'de ise Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt ve 9 asistle; Rudo Gobert ise 10 sayı 12 ribauntla mücadele etti.

Dallas Mavericks, Batı Konferansı yarı finalinde Phoenix Suns ile karşılaşacak.

NBA Play-Off serilerinde skorlar şu şekilde:

Doğu:

Miami Heat 4-1 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 4-2 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 4-1 Chicago Bulls

Boston Celtics 4-0 Brooklyn Nets

Batı:

Phoenix Suns 4-2 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 4-2 Utah Jazz

Golden State Warriors 4-1 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 3-2 Minnesota Timberwolves (devam eden tek seri)

Konferans yarı finallerinde eşleşmeler:

Doğu:

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Miami Heat - Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks - Boston Celtics

Batı:

Phoenix Suns - Dallas Mavericks

Golden State Warriors - Memphiss Grizzlies / Minnesota Timberwolves