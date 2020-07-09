Chris Froome Ineos'tan ayrılıyor

Kariyerinde 2013, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 4 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Froome, gelecek sezondan itibaren "Israel Start-Up Nation" takımına katılacağını duyurdu.



Eski adı Team Sky olan Ineos'a 2009 yılında gelen Büyük Britanyalı sporcu, yaptığı açıklamada, "Birlikte çok şeyler başardık. Kariyerimin bir sonraki aşamasına geçerken heyecan verici yeni zorlukları dört gözle bekliyorum. Fakat bu arada Ineos ile beşinci kez Fransa Turu'nu kazanmaya odaklanacağım." ifadelerini kullandı.



Froome, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl 29 Ağustos'ta başlayacak Fransa Bisiklet Turu'nda Ineos takımıyla yarışacak.

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