HABERLERSpor Haberleri

China Suarez, Mauro Icardi'den Galatasaray'dan ayrılmasını istedi! Arjantinli golcüden beklenmedik yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mauro Icardi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 12:11

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den ültimatom tadında bir rica geldi. Ünlü oyuncu, Arjantinli golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasını istedi.

2022 yazında PSG'den Galatasaray'a transfer olan ve kısa süre içinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 8 ay sonra sona erecek.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan 32 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Pino geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sezon sonunu beklemeden Icardi'yle ilgilenen kulüplerle görüşmelere başlayacağını açıklamış, bu açıklamanın ardından dış basında Arjantinli golcüyle özellikle İtalyan ve Meksika kulüplerinin ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı.

CHINA SUAREZ: "GALATASARAY'DAN AYRIL, İTALYA'YA DÖNELİM!"

America TV'de yayımlanan Sálvese quien pueda programında konuşan Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suárez'in Arjantinli golcüden Galatasaray'dan ayrılmasını istediğini iddia etti.

China'nın İstanbul'da mutsuz olduğu, hem ailesine yakın olmak hem de profesyonel iş hayatı için İtalya'da yaşamak istediği, bu nedenle de Icardi'ye özellikle Milano merkezli bir kulübe transfer olmasını önerdiği iddia edildi.

ICARDI: "KULÜBÜN VERECEĞİ KARARI BEKLEYECEĞİM"

Icardi'nin ise Galatasaray'a güçlü bağlılığını sürdürdüğü ve China'nın isteğine temkinli bir yanıt verdiği belirtilerek, başka bir kulübe transfer olma kararı almadan önce sarı-kırmızılı takımın kendisi hakkında alacağı kararı beklemek istediğini söylediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta 534 dakika şans bulan Icardi, 6 gol kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek toplamda 101 maça çıkan Arjantinli forvet, 67 gol - 22 asist üretti.

