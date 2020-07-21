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AA Spor
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Chicharito, MLS'te sezonu kapattı

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Chicharito, MLS'te sezonu kapattı
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Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen Meksikalı forvet Javier Hernandez (Chicharito), sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta antrenmanda sağ baldırında zorlama yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun, sezonun geri kalanında forma giyemeceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, 2 hafta önce başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.

Chicharito, MLSte sezonu kapattı

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