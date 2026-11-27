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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofia'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu ve Andre Onana, galibiyetin ardından konuştu.

NWAIWU: HEDEFİMİZ HER ZAMAN EN YUKARISI

Bizim adımıza önemli bir maçtı ve önemli de bir galibiyet oldu. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Evimize 3 puanla dönüyoruz. Evimize 3 puanla dönmek her zaman çok güzel. Devam edeceğiz. Bu mutlulukla sürdüreceğiz.

Konferans Ligi'nde hedefimiz kazanmak. Gayet iyi bir takımımız var. Hedefimiz her zaman en yukarısı.

ONANA: ARTIK LİGE ODAKLANACAĞIZ

Çok önemli bir galibiyet. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir atmosferde oynadık. Rakibimiz zor bir takım. Kendi liglerinde liderler. Çok mutluyum. Takımın gösterdiği özveri ve fedakarlık için çok mutluyum. Artık odaklanacağımız ligdeki maçımız.

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Biz maçları birlikte kazanıyoruz, birlikte kaybediyoruz. Tek odaklandığım takımın kazanması. Bütün arkadaşlarımın çok büyük emeği var.