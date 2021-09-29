Chest Press Machine Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Chest Press Machine Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Chest press machine egzersizi, kendine özel bir makinesi olan göğüs hareketi olarak ifade edilmektedir. Spor salonlarının büyük bir kısmında bu alet bulunmaktadır.

Chest Press Machine Nedir?

Chest press machine egzersizi, vücudun üst bölgesinde bulunan kasları etkin bir şekilde çalıştıran bir göğüs hareketi olarak belirtilmektedir. Bu hareket sırasında vücudun en çok çalışan bölümü göğüs kaslarının olduğu bölümler olmaktadır.

Chest Press Machine Ne İşe Yarar

Chest press machine hareketi, göğüs kaslarını güçlendirmeye yardımcı olan bir egzersiz olmaktadır. Bunun yanında omuz bölgesindeki ve üst kol bölgesindeki kaslarında gelişiminde etkin rol almaktadır. Chest press machine hareketi sırasında vücudun en çok çalışan bölümü omuz ve kollar olmaktadır Bu yüzden bu bölgedeki kasların gelişmesine doğrudan etki etmektedir.

Chest Press Machine Nasıl Yapılır?

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Chest press machine hareketi, kendine özgü ekipmanı ile belli kurallara uyularak yapılması gereken bir egzersiz çeşidi olmaktadır. Bu hareketin yapım aşamalarını şu şekilde belirtmek mümkündür:

- Harekete başlamadan önce uygun ağırlıkların alete takılması gerekir. Hareketi ilk defa yapacak olan kişilerin ağırlıkları kademeli bir şekilde arttırmaları gerekmektedir. Hafif ağırlık seçmek yorgunluğa sebep olabilirken fazla ağırlık seçmek de eklem ağrılarına neden olabilir.

- Aletin oturma yerine oturularak iki tutacağından da tutulup kollar açılmalıdır.

- Belin dik olmasına ve aletin koltuğuna tam yerleştiğinden emin olunmalıdır.

- Elle tutacaklar çekilerek ellerin birbiri ile birleşmesine yakın tekrar başlangıç pozisyonuna geçilmelidir.

- Bu egzersiz için 10 set ve 3 tekrar yeterli olmaktadır.

Chest Press Machine Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Chest press machine hareketi vücudun en çok göğüs kısmını ve omuz kısmında bulunan kasları çalıştırmaktadır. Hareketlerin ardı ardına uygulanması ile omuz ve kollar belli bir kuvvete maruz kalır ve gerilirler. Bu durum kan akışını hızlandırır ve kasların gelişmesine destekte bulunmaktadır.Chest Press

Machine Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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Chest press machine hareketini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi uygun ağırlık seçimi olmaktadır. Hareket sırasında düzenli nefes alıp vermeyi de unutmamak gerekir. Elleri birleştirme sırasında göğüs kaslarının sıkıştırılması hareketin etkinliğinin artması için özen gösterilmesi gereken unsurlar olmaktadır.

Chest Press Machine Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Chest press machine hareketine alternatif olarak, chest press dumbbell hareketi yapılabilmektedir. Bu hareket göğüs kaslarını chest press machine'ye göre daha fazla geliştiren bir hareket olmaktadır. Geniş bir hareket alanı sağlayarak kol kaslarının daha fazla gelişmesini sağlamaktadır. İki elde de ağırlık olması iki kolun ayrı ayrı çalışmasını sağlamaktadır.

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Chest Press Machine Faydaları Var mıdır?

Chest press machine hareketi vücutta bulunan yağı yakmaya katkıda bulunan bir egzersiz çeşidi olarak değerlendirilmektedir. Kişinin kendisini daha sağlıklı ve zinde hissetmesini sağlar. Göğüs kaslarını geliştirdiği için estetik bir görünüm sağlar. Omuz bölgesinde bulunan kasların daha sağlam ve kuvvetli olmasını sağlamaktadır.