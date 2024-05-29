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Chery Golf Cup Ödülleri sahiplerini buldu

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#Kemer Golf Club#Chery Golf Cup#Ödül
Chery Golf Cup Ödülleri sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 14:05

Kemer Golf Club’da 200 sporcunun katılımıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Chery Golf Cup turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

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İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı törende turnuvada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri takdim edildi. Erkekler A kategorisinde Selim Gülmen, B kategorisinde Kutbettin Ayyıldız, C kategorisinde Sung Yoeyl Kim, D kategorisinde ise Cumhur Şarlı, Kadınlar A kategorisinde ise Özlenen Başoğlu, B kategorisinde ise Jayoung Kim birincilik kupasını kaldırdı.

Mens A Kategori: 1. Selim Gülmen

Mens B Kategori: 1. Kutbettin Ayyıldız

Mens C Kategorisi: 1. Sung Yoeyl Kim

Mens D Kategorisi: 1. Cumhur Şarlı

 

Ladies A Kategorisi: 1. Özlenen Başoğlu

Ladies B Ketegorisi: 1. Jayoung Kim

 

Gross Men: Mehmet Kazan

Gross Ladies: Canan Ediboğlu

Longest Ladies: Neriman Erim

Longest Men: Sooming Hwang

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Nearest to Pin Ladies: Binnur Egeli

Nearest to Pin Men: Fikret Coşan

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#Kemer Golf Club#Chery Golf Cup#Ödül

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