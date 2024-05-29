Chery Golf Cup Ödülleri sahiplerini buldu

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İş, spor ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı törende turnuvada dereceye giren 24 sporcuya ödülleri takdim edildi. Erkekler A kategorisinde Selim Gülmen, B kategorisinde Kutbettin Ayyıldız, C kategorisinde Sung Yoeyl Kim, D kategorisinde ise Cumhur Şarlı, Kadınlar A kategorisinde ise Özlenen Başoğlu, B kategorisinde ise Jayoung Kim birincilik kupasını kaldırdı.
Mens A Kategori: 1. Selim Gülmen
Mens B Kategori: 1. Kutbettin Ayyıldız
Mens C Kategorisi: 1. Sung Yoeyl Kim
Mens D Kategorisi: 1. Cumhur Şarlı
Ladies A Kategorisi: 1. Özlenen Başoğlu
Ladies B Ketegorisi: 1. Jayoung Kim
Gross Men: Mehmet Kazan
Gross Ladies: Canan Ediboğlu
Longest Ladies: Neriman Erim
Longest Men: Sooming Hwang
Nearest to Pin Ladies: Binnur Egeli
Nearest to Pin Men: Fikret Coşan