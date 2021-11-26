Cherchesov: "Türkiye'yi çalıştırmak için teklif aldım..."

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Cherchesov, Rusya’nın Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği demeçte, Rus Milli Takımı’nın olası rakipleri arasında en ideal takımın Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye’yi iyi tanıyoruz, son beş yılda en çok Türkiye ile oynadık. Belçika ile dört maçımız, Türklerle altı maçımız var. Bu maçlarda oldukça iyi oynadığımızı söylemeliyim. Türklerin şu anda ne durumda olduklarını anlıyoruz. Türkiye’nin gerçekten çok iyi oyuncuları, harika kişilikleri var. Ancak şu anda milli takımın henüz dengeli olmadığı açık. Tabii mart ayında ne olacak bilmiyorum. Dört ay sonra nasıl olacaklar? Biz nasıl olacağız? Dört aylık bir süre milli takımlar için uzun bir mola. Burada pek çok şeye deneyimler karar verecek. Antrenörlerin takımı kış tatiline hazırlarken sahip olduğu deneyim çok önemli. Bu tecrübe bazı antrenörlerde var, bazılarında yok. Bu tecrübe play-off’larda belirleyici bir faktör olabilir" diye konuştu.



TÜRK MİLLİ TAKIMI VE CHERCHESOV



Gazeteyle yaptığı söyleşide Türkiye ve Türk Milli Takımı ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Cherchesov, "Türkiye’yi seviyorum. Orada çok iyi ilişkilerim var. Böyle anları alenen tartışmayı sevmiyorum ama Türk Milli Takımı’nı çalıştırmak için müzakereler yaptığımız doğrudur. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop ile gerçekten çok yakın iletişimimiz var. Bana milli takımı çalıştırmamı teklif ettiklerinde ben ve ekibim 2022 Dünya Kupası’na ulaşmak için mücadele eden milli takımlarla çalışma olasılığını düşünüyorduk. Türkiye’den teklif gelince ekibimle bu konuyu düşündük. Zaten Rus Milli Takımı’nda da amacımız buydu. Katar’a giden yol ve bu tür çalışmaların ritmi belli. İki gemi aynı yönde hareket ediyor, ’birinden diğerine geçebilir miyiz’ dedik... Türk Milli Takımı’nın iyi bir bakış açısı vardı. Zirveye çıkıp play-off’a kalmak için büyük şansa sahip olduklarını umuyorduk. Sonuç olarak Hamit Altıntop ile yapıcı bir konuşma yaptık. Türkler de neredeyse tüm futbolcularını tanıdığımda şaşırmışlardı. Ancak TFF yönetimi farklı bir seçenek üzerinde durdu" ifadelerini kullandı.



Rusya A Milli Futbol Takımı’nı 2016 yılından 2021 yılına kadar çalıştıran Stanislav Cherchesov, 2022 Dünya Kupası elemelerinde de takımın başında görev yapmış, ancak 8 Temmuz’da Euro 2020’de alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilmişti.



Rusya, Cherchesov liderliği altında ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası’nın çeyrek finallerine yükselerek tarihin en iyi performansını göstermişti.



Rusya, Cherchesov yönetiminde Türkiye ile altı maç yaparken, bu maçların ikisinde galibiyetle ayrılmış, üçünü berabere bitirmiş ve sadece bir maçta yenilgi almıştı.



Cherchesov’lu Rusya’nın Türkiye ile yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle;



31.08.2016 | Türkiye 0-0 Rusya

05.06.2018 | Rusya 1-1 Türkiye

07.09.2018 | Türkiye 1-2 Rusya

14.10.2018 | Rusya 2-0 Türkiye

11.10.2020 | Rusya 1-1 Türkiye

15.11.2020 | Türkiye 3-2 Rusya