Chelsea'ye Ipswich Town darbesi

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town, konuk ettiği Chelsea'yi 2-0 yendi.

Portman Road'da oynanan maçta Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Liam Delap ve 53. dakikada Omari Hutchinson attı.

Bu galibiyetle 15 puana yükselen Ipswich Town, 18. sırada yer aldı.

Zirve mücadelesinde son 3 maçını kazanamayan Chelsea ise 35 puanda kalarak dördüncü sıraya geriledi.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Ipswich Town deplasmanda Fulham'a konuk olacak. Chelsea ise deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.