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Chelsea'ye bir şok daha! Hasret 4 maça çıktı

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#Futbol#Chelsea#Premier Lig
Chelseaye bir şok daha Hasret 4 maça çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 20:17

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kalan Chelsea'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşılaştı.

Selhurst Park'ta oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Chelsea'yi öne geçiren 14. dakikada Cole Palmer kaydetti. Crystal Palace'a beraberliği getiren golü ise 82. dakikada Jean Philippe Mateta attı.

Bu sezon 13. gol ve 6 asiste ulaşan Cole Palmer, Mohamed Salah'ın ardından Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan isim oldu.

Premier Lig'de galibiyet hasreti 4 maça çıkan Chelsea, puanını 36 yaptı ve dördüncü sıraya geriledi. Crystal Palace ise 21 puanla 15. sırada kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 21. haftasında Bournemouth'u ağırlayacak. Crystal Palace ise Leicester City deplasmanına gidecek.

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#Futbol#Chelsea#Premier Lig

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