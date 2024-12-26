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Chelsea'ye 90+5 şoku! 45 yıl sonra kazandı

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#Premier Lig#Chelsea#Fulham
Chelseaye 90+5 şoku 45 yıl sonra kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 20:05

Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea evinde Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

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Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea ile Fulham karşı karşıya geldi. Maçı Fulham 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea, 16. dakikada Cole Palmer ile öne geçse de Fulham, 82. dakikada Wilson ve 90+5. dakikada Muniz'in golleriyle geri dönerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Böylece Fulham, 45 yıl aradan sonra Chelsea'yi deplasmanda mağlup etmiş oldu. Bu sonucun ardından Chelsea 35 puanda kaldı. Fulham'ın puanı ise 28 oldu.

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#Premier Lig#Chelsea#Fulham

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