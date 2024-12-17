×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Chelsea'nin yıldızı Mudryk'in doping testi pozitif çıktı, Ukraynalı futbolcu neye uğradığını şaşırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Chelsea#Mykhailo Mudryk#Doping
Chelseanin yıldızı Mudrykin doping testi pozitif çıktı, Ukraynalı futbolcu neye uğradığını şaşırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:28

Chelsea'nin yıldız futbolcusu Mykhailo Mudryk'in numunesinde yasaklı maddeye rastlandığı ve İngiliz devine durumun bildirildiği açıklandı.

Haberin Devamı

 İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in numunesinde yasaklı madde tespit edildi.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun rutin idrar testinde olumsuz bulguya rastlandığının İngiltere Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldığı belirtildi.

Gözden KaçmasınBeşiktaşlı taraftarlar tesislere gitti, futbolcularla karşı karşıya geldi Görülmemiş protesto hazırlığı: Neden oynamıyorsunuzBeşiktaşlı taraftarlar tesislere gitti, futbolcularla karşı karşıya geldi! Görülmemiş protesto hazırlığı: 'Neden oynamıyorsunuz?'Haberi Görüntüle

"TAM BİR ŞOK ETKİSİ YARATTI"

Mudryk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman bilerek yasaklı madde kullanmadığım ve kural ihlalinde bulunmadığım için bu durum tam bir şok etkisi yarattı. Bunun neden gerçekleştiğini öğrenmek için ekibimle çalışma içindeyim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım en kısa sürede bunu gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

2023 Ocak'tan bu yana Chelsea'de forma giyen Ukraynalı oyuncuya, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından geçici men cezası verilmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chelsea#Mykhailo Mudryk#Doping

BAKMADAN GEÇME!