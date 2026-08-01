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Chelsea'nin golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Gözler Italiano'da

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#Beşiktaş#Transfer#Forvet
Chelseanin golcüsü Beşiktaşa önerildi Gözler Italianoda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 11:13

Üst düzey forvet arayışında olan Beşiktaş'a, sürpriz bir isim önerildi. Siyah beyazlılar, Vincenzo Italiano'nun vereceği son kararı bekliyor.

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Yeni sezon öncesinde hücum hattını üst düzey bir santrforla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Chelseanin golcüsü Beşiktaşa önerildi Gözler Italianoda

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine son olarak Chelsea’nin Senegalli golcüsü Nicolas Jackson’ın geldiği öne sürüldü.

Chelseanin golcüsü Beşiktaşa önerildi Gözler Italianoda

Ada basınında yer alan bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne önerildi. Kara Kartal’ın; oyuncunun mali şartları, kiralama ihtimali ve Chelsea’nin transfer konusundaki yaklaşımı hakkında bilgi aldığı belirtildi. Yönetimin resmi girişimde bulunmadan önce teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporunu beklediği kaydedildi. İtalyan çalıştırıcının vereceği olumlu kararın ardından Chelsea ve oyuncu cephesiyle temasların hızlandırılabileceği ifade edildi.

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Chelseanin golcüsü Beşiktaşa önerildi Gözler Italianoda

HARRY KANE'İN YEDEĞİYDİ

Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen Jackson; sürati, fizik gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Santrforun yanı sıra kanat bölgelerinde de görev yapabilen oyuncunun, Beşiktaş’ın oyun sistemine uygunluğu teknik ekip tarafından değerlendirme altına alındı.

Chelseanin golcüsü Beşiktaşa önerildi Gözler Italianoda

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih’te kiralık geçiren Jackson, Harry Kane’in arkasında ikinci seçenek olarak forma giydi.

 

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#Beşiktaş#Transfer#Forvet

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