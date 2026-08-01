Chelsea'nin golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Gözler Italiano'da

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Yeni sezon öncesinde hücum hattını üst düzey bir santrforla güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar’ın gündemine son olarak Chelsea’nin Senegalli golcüsü Nicolas Jackson’ın geldiği öne sürüldü.

Ada basınında yer alan bilgilere göre 24 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi’ne önerildi. Kara Kartal’ın; oyuncunun mali şartları, kiralama ihtimali ve Chelsea’nin transfer konusundaki yaklaşımı hakkında bilgi aldığı belirtildi. Yönetimin resmi girişimde bulunmadan önce teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporunu beklediği kaydedildi. İtalyan çalıştırıcının vereceği olumlu kararın ardından Chelsea ve oyuncu cephesiyle temasların hızlandırılabileceği ifade edildi.

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HARRY KANE'İN YEDEĞİYDİ

Güncel piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösterilen Jackson; sürati, fizik gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve hücumdaki hareketliliğiyle dikkat çekiyor. Santrforun yanı sıra kanat bölgelerinde de görev yapabilen oyuncunun, Beşiktaş’ın oyun sistemine uygunluğu teknik ekip tarafından değerlendirme altına alındı.

Geçtiğimiz sezonu Bayern Münih’te kiralık geçiren Jackson, Harry Kane’in arkasında ikinci seçenek olarak forma giydi.