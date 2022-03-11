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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından çalkantılı günler geçiren Premier Lig ekibi Chelsea'ye bir yaptırım daha geldi.

Sky Sports'un haberine göre; Barclays tarafından Chelsea'nin banka hesabı donduruldu.

The Athletic'in duyurduğu haberde ise Chelsea'nin banka hesabının yanı sıra şirket kredi kartlarına da yasak geldiği belirtildi.

Ayrıca kartların dondurulmasının ardından kulüp otobüsüne yakıt alınamadığı kaydedildi.

Chelsea'ye futbolla ilgili faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla verilen lisansı değerlendirmesi için bankanın zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

PremierLig ekibinin ise, cezanın kısa süre içinde kaldırılacağını umduğu bildirildi.