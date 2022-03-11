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Chelsea'nin banka hesabı donduruldu!

#Chelsea#Rusya Ukrayna#Premier Lig
Chelseanin banka hesabı donduruldu

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaptırımlarla karşılaşan Chelsea'nin banka hesabı sonduruldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından çalkantılı günler geçiren Premier Lig ekibi Chelsea'ye bir yaptırım daha geldi.

Sky Sports'un haberine göre; Barclays tarafından Chelsea'nin banka hesabı donduruldu.

The Athletic'in duyurduğu haberde ise Chelsea'nin banka hesabının yanı sıra şirket kredi kartlarına da yasak geldiği belirtildi.

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Ayrıca kartların dondurulmasının ardından kulüp otobüsüne yakıt alınamadığı kaydedildi.

Chelsea'ye futbolla ilgili faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla verilen lisansı değerlendirmesi için bankanın zamana ihtiyacı olduğu vurgulandı.

PremierLig ekibinin ise, cezanın kısa süre içinde kaldırılacağını umduğu bildirildi.

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#Chelsea#Rusya Ukrayna#Premier Lig

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