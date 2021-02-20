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GeriFutbol Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi Southampton'da son buldu
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 18:19 | Son Güncelleme:

Chelsea'nin 4 maçlık galibiyet serisi Southampton'da son buldu

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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı.

St. Mary Stadı'nda oynanan maçta Southampton, 33. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip Chelsea'de Mason Mount, 54. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Chelsea puanını 43'e, 7 maçtır kazanamayan Southampton ise 30'a yükseltti.

Chelseanin 4 maçlık galibiyet serisi Southamptonda son buldu

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