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GeriFutbol Chelsea'den sürpriz transfer! 2 yıllık imzayı attı
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 21:34 | Son Güncelleme:

Chelsea'den sürpriz transfer! 2 yıllık imzayı attı

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Chelsea'den sürpriz transfer! 2 yıllık imzayı attı

Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Chelsea, Fulham ile sözleşmesi sona eren Marcus Bettinelli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci Marcus Bettinelli'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Championship takımlarından Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Bettinelli, 28 maça çıktı.

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