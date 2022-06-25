Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi

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Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir şekilde Chelsea devreye girdi.

Manchester United'dan ayrılmak istediği ve Bayern Münih'e gidebileceği konuşulan Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia geldi.

The Athletic'in haberine göre, Chelsea’nin yeni sahibi Boehly, Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdi.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giydiği Manchester United'a geri dönmüştü.

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United'da 38 maçta 24 gol kaydetti.