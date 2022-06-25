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Chelsea'den sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi

#Cristiano Ronaldo#Transfer#Chelsea
Chelseaden sürpriz Cristiano Ronaldo hamlesi

Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'le bir araya geldi. Chelsea'nin patronu Boehly, Portekizli süper yıldızı bu sezon kadrosuna katıp katamayacağı konusunda zemin yokladı.

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Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılacağı söylenen Cristiano Ronaldo için sürpriz bir şekilde Chelsea devreye girdi.

Manchester United'dan ayrılmak istediği ve Bayern Münih'e gidebileceği konuşulan Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia geldi.

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The Athletic'in haberine göre, Chelsea’nin yeni sahibi Boehly, Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’le transfer ihtimaline dair bir görüşme gerçekleştirdi.

37 yaşındaki Portekizli yıldız, 2020-2021 sezonu başında daha önce de formasını giydiği Manchester United'a geri dönmüştü.

Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United'da 38 maçta 24 gol kaydetti.

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#Cristiano Ronaldo#Transfer#Chelsea

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