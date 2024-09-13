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Chelsea'den Süper Lig'e transfer! David Datro Fofana imzayı attı

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#Transfer#Göztepe#David Datro Fofana
Chelseaden Süper Lige transfer David Datro Fofana imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 21:49

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Chelsea'den 21 yaşındaki forvet David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Chelsea'den 21 yaşındaki forvet David Datro Fofana'yı renklerine bağladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, David Datro Fofana ve kulübü Chelsea ile oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"David Datro Fofana, Molde FK formasıyla Lig'de ve Avrupa kupalarında 24 gol attıktan sonra, 2023 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'ye transfer olmuş ardından 2023-24 sezonunda Union Berlin ve Burnley FC takımlarında başarılı kiralık dönemler geçirerek 6 gol kaydetmiştir. David Datro Fofana'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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#Transfer#Göztepe#David Datro Fofana

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