Chelsea'den sonra hedef Manchester City mi? Şeyh Mansour - Esad görüşmesi Ada'yı karıştırdı

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Ukrayna savaşı sonrası hem Rusya'ya hem de Rus iş adamlarına tüm dünyada ciddi yaptırımlar uygulanırken, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich de yaptırımlardan en çok etkilenen isimlerden olmuştu.

Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich'in İngiltere'deki tüm mal varlığına el konulurken, İngiliz hükümetinin hedefinde bu kez bir başka Premier Lig ekibi Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour bin Zayed al-Nahyan yer alıyor.

İngiliz basınına yansıyan habere göre; BAE Başbakan Yardımcısı olan Şeyh Mansour bin Zayed al-Nahyan'ın geçtiğimiz günlerde ülkeyi ziyaret eden ve iç savaşın ardından 11 yıl sonra ilk kez bir Arap ülkesine ziyarette bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme gerçekleştirmesi, İngiliz hükümetinin tepkisini çekti.

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"KULÜP SAHİBİ OLMAYA UYGUN MU, EMİN DEĞİLİM"

İşçi Partisi Milletvekili ve Parlamento Üyesi Chris Bryant, Şeyh Mansour'un Esad'la görüşmesine tepki gösterirken, "Onun İngiltere'de bir futbol kulübü sahibi olmasının uygun olup olmadığından emin değilim. Onun arkasındaki gücü detaylıca görmek iyi olacaktır" ifadeleriyle eleştirdi. Bryant ayrıca, Esad'ın Suriye'de uyguladığı savaş politikasında Putin'den maddi-manevi destek aldığını ve Putin'in de benzer uygulamayı Ukrayna'da yaptığını belirtti.

Bryant'ın bu açıklamalarının ardından İngiltere hükümetinin Şeyh Mansour ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.