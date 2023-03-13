Chelsea'den Ramazan kararı! Premier Lig'de iftar düzenleyecek ilk kulüp olacak

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 Mart'ta Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini açıkladı.

İngiliz ekibi, Müslümanları stadyumlarında ağırlamaktan memnuniyet duyacağını yazdı.

Chelsea Vakfı'nın Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazanı ve Müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Londra ekibi Chelsea, Premier Lig'de kendi stadyumunda iftar yemeği düzenleyen ilk kulüp oldu.