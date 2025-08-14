×
Chelsea’den Diogo Jota ve kardeşine anlamlı jest

Güncelleme Tarihi:

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 17:33

Chelsea, 3 Temmuz’da hayatını kaybeden Liverpool’un eski yıldızı Diogo Jota ve kardeşi için örnek bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.

Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde ettiği 114,6 milyon dolarlık gelirin 15,5 milyon dolarlık kısmını futbolcularına eşit olarak dağıtma kararı alan Londra ekibi, jestini sahadaki oyuncularla sınırlı tutmayacak.

Maviler, “Jota ve kardeşi de bu oyunun bir parçasıydı” diyerek, futbolcularına yaptığı ödemeden Jota ailesine de pay ayıracak.

Chelsea yönetimi, Diogo Jota ve kardeşinin ailesine 500’er bin dolar ödeme yapacak.

The Athletic'in haberine göre kulüp kaynakları, bu jestin “futbolun sadece sahada değil, dayanışmada da var olduğunu” göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

