Chelsea’den Diogo Jota ve kardeşine anlamlı jest

Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde ettiği 114,6 milyon dolarlık gelirin 15,5 milyon dolarlık kısmını futbolcularına eşit olarak dağıtma kararı alan Londra ekibi, jestini sahadaki oyuncularla sınırlı tutmayacak.

Maviler, “Jota ve kardeşi de bu oyunun bir parçasıydı” diyerek, futbolcularına yaptığı ödemeden Jota ailesine de pay ayıracak.

Chelsea yönetimi, Diogo Jota ve kardeşinin ailesine 500’er bin dolar ödeme yapacak.

The Athletic'in haberine göre kulüp kaynakları, bu jestin “futbolun sadece sahada değil, dayanışmada da var olduğunu” göstermek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.