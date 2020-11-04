MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriChelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı
GeriFutbol Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:54 | Son Güncelleme:

Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chelsea'de Kai Havertz koronavirüse yakalandı
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında Bayer Leverkusen'den transfer edilen 21 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Havertz'in kendini karantinaya aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu da vurgulandı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 7 karşılaşmada görev alan Havertz, 1 kez ağları sarstı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle