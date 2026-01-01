×
Spor Haberleri

Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi!

Chelseade Enzo Maresca dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 12:42

Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca ile yollar ayrıldı.

Chelsea'den yapılan açıklama şu şekilde:

“Chelsea Futbol Kulübü ile Enzo Maresca yollarını ayırdı.

Kulüpte görev yaptığı süre boyunca Enzo, takımı UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda başarıya taşıdı. Bu başarılar, kulübün yakın tarihinin önemli bir parçası olarak kalacaktır ve kulübe yaptığı katkılar için kendisine teşekkür ediyoruz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı da dahil olmak üzere dört farklı kulvarda hâlâ ulaşılacak önemli hedefler bulunurken, Enzo ve kulüp, yapılacak bir değişikliğin sezonu yeniden rayına oturtmak adına takıma en iyi şansı vereceği konusunda hemfikir oldu.

Enzo’ya kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz.”

Chelsea, Premier Lig'de 30 puanla 5. sırada yer alıyor.

