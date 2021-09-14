Chelsea Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakadan ayrıntılar

"Devler Ligi"nde bugün ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken maçında İngiliz devi Chelsea ile Rusya temsilcisi Zenit karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa bir süre kala maçın saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Chelsea Zenit maçı hakkında bilgiler...

Chelsea Zenit Maçı, bugün yani 14 Eylül akşamında oynanacak. TSİ 22:00'da başlayacak karşılaşma Exxen kanallarından yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya)

15 Eylül Çarşamba:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)