×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Chelsea, yeni kalecisi Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladı!

Güncelleme Tarihi:

#CHELSEA #TRANSFER#Filip Jorgensen
Chelsea, yeni kalecisi Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 15:19

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haberin Devamı

İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlılar son olarak İspanyol takımı Villarreal'den Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattı.

Chelsea'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gözden Kaçmasınİsviçreliler, Fenerbahçe - Lugano maçını yorumladı: Lillei yok edecekler | İlk yarıda berbattı | Maçın dönüm noktası o kurtarıştıİsviçreliler, Fenerbahçe - Lugano maçını yorumladı: Lille'i yok edecekler | İlk yarıda berbattı | Maçın dönüm noktası o kurtarıştıHaberi Görüntüle

22 yaşındaki file bekçisi, Villarreal kariyeri boyunca 38 La Liga, 3 UEFA Konferans Ligi, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi.

Chelsea, yeni kalecisi Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHELSEA #TRANSFER#Filip Jorgensen

BAKMADAN GEÇME!