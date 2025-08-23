Chelsea, West Ham United'a gol yağdırdı!

Haberin Devamı

Chelsea, Premier Lig'in 2. haftasında West Ham'a konuk oldu.

Mücadeleyi Chelsea 5-1'lik skorla kazandı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Mücadelenin 6. dakikasında West Ham, Lucas Paqueta ile öne geçti. Chelsea, 15. dakikada Joao Pedro ile eşitliği sağladı. Enzo Maresca'nın öğrencileri, 23'de Pedro Neto ve 34. dakikada Enzo Fernandez'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Konuk ekip, 54. dakikada Caicedo ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden sadece 4 dakika sonra Chelsea, Trevoh Chalobah ile skoru 5-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, puanını 4'e çıkardı. West Ham ise henüz puanla tanışamadı.