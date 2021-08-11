Chelsea Villarreal UEFA Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Futbolda 46. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Chelsea ile İspanya temsilcisi Villarreal arasında yapılacak maçla sahibini bulacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetecek.

CHELSEA VİLLARREAL UEFA SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI

UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

SON YILLARA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri son 12 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019'da ise İngiltere temsilcisi Liverpool UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 28 takımla yer aldıkları finalden 15 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları 5'er, İspanya ekibi Real Madrid ve İngiltere temsilcisi Liverpool 4'er, İspanya'dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla ve Zenit de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

Chelsea Villarreal UEFA Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Villarreal'in karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçı kaybetmeyen Villarreal'in, son üç karşılaşmada rakibi İngiliz temsilcileriydi. Geçen sezonun Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal'i eleyen İspanyol ekibi, finalde de Manchester United'ı penaltılarla mağlup edip kupaya uzanmıştı.

İspanyol takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kaybeden Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2020/21 sezonunda çıktığı altı karşılaşmada mağlubiyet almadı. Chelsea kupayı müzesine götürdüğü 1998'den bu yana beşinci kez Süper Kupa maçı oynarken, son üç tecrübesinde başarılı olamadı. Villarreal kupayı kazanırsa, Süper Kupa tarihinde en fazla temsilcisi şampiyonluğa uzanan ülke İspanya olacak. Chelsea kalecisi Edouard Mendy, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giydiği ilk sezon en fazla maçta kalesini gole kapatan isim oldu. Geçen sezon Bruno Fernandes, Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin ardından Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu, Villarreal forması giyen Gerard Moreno'ydu.

Geçen sezon Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i elediği rövanş maçında gol atan ve finalde Manchester City karşısında takımına galibiyet getiren golde asisti yapan Mason Mount, 2012'den bu yana Süper Kupa maçında gol katkısı yapan ilk İngiliz olmak için sahaya çıkıyor.

Geçen sezon Villarreal formasıyla Avrupa Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu olan Samuel Chukwueze, turnuva genelinde de Alfredo Morelos'un ardından ikinci sırada yer aldı.