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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 23:03 | Son Güncelleme:

Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı

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Chelsea-Tottenham maçında kazanan çıkmadı
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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında oynanan maçta Chelsea ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerinden Chelsea, sahasında Tottenham'ı konuk etti.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Tottenham ile son 3 maçtan galip gelen Chelsea'nin galibiyet serileri sona erdi.

Puanını 21'e yükselten Tottenham, averajla Liverpool'un önünde lider olurken, 19 puanlı Chelsea 3. sırada yer aldı

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