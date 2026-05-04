Chelsea Tepetaklak: Londra’da Vitor Pereira Şovu!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 19:20

Vitor Pereira yönetimindeki Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Chelsea ile Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi

Stamford Bridge'de oynanan müsabakayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmaya golle başlayan konuk ekip, henüz 2. dakikada Taiwo Awoniyi ile öne geçti. Nottingham Forest, 15. dakikada Igor Jesus’un penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Nottingham Forest, 52. dakikada yine Awoniyi'nin sahneye çıkmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Chelsea’nin 90+3. dakikada Joao Pedro ile bulduğu gol ise maçın sonucunu belirledi.

Vitor Pereira yönetiminde çıkış yakalayan Nottingham Forest, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 6 maça çıkarırken puanını 42 yaptı ve küme düşme hattından uzaklaştı. Üst üste 6. yenilgisini alan Chelsea ise 48 puanda kalarak 9. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Liverpool deplasmanına çıkacak. Nottingham Forest ise Newcastle United'ı evinde ağırlayacak.

