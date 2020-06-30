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GeriFutbol Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:02,Son Güncelleme:

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

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Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin taraftarlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlara ait bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlardan bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bilet ücret iadelerinden toplanan 600 bin poundun belirlenen 3 kuruma bağış olarak gönderileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta, Kovid-19 nedeniyle dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu dönemde taraftarın yaptığı bağışla gurur duyduklarını kaydetti.

Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak

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