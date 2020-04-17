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Futbol
Haber Giriş: 17.04.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Chelsea taraftarı Uğurcan Çakır'ı istiyor

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Chelsea taraftarı Uğurcan Çakır'ı istiyor
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Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Premier Lig devi Chelsea'nin de taraftarları Kepa'yı zorlayacak bir isim olarak Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesi gerektiği yönünde yorumlarda bulunuyor. 

Bir Chelsea taraftarı, "Uğurcan Çakır'ı izleyin, onun yakın mesafeden neler yapabildiğini yakından görün" yorumunda bulunurken, başka biri de "Genç Türk kaleci harika işler yapıyor, kesinlikle bu ligde ve bizim takımda olmalı" ifadesini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI
Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan Trabzonspor, bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık Konyaspor, 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü. (Fotomaç).

Chelsea taraftarı Uğurcan Çakırı istiyor

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