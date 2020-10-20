Chelsea ile Sevilla, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. İspanyol takımlarına karşı oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Chelsea, tek galibiyetini Atletico Madrid'i yenerek aldı.

Avrupa arenasında İngiliz takımlarına konuk olduğu son yedi maçın sadece birini kazanan Sevilla, tek galibiyetini Manchester United'ı yenerek aldı. Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği daha önceki 16 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde altıncı kez boy göstermeye hazırlanan Sevilla, 2007/08'den bu yana ilk maçını kaybetmiyor. Chelsea Menajeri Frank Lampard, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki farklı sezonda görev yapan ikinci İngiliz çalıştırıcı olacak. Bunu başaran diğer isim Bobby Robson.

Sevilla forveti Munir El Haddadi, takımının şampiyon tamamladığı 2019/20 Avrupa Ligi sezonunda forma giydiği her 74 dakikada bir gole doğrudan katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 maçta dokuz gole doğrudan katkı sağlayan Chelsea’nin yeni transferi Timo Werner, Londra ekibinin formasıyla bu turnuvada gol atan üçüncü Alman olmak için sahaya çıkıyor.

Chelsea Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı 22:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.