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Chelsea Real Madrid maçı, rövanş öncesi iki takım için de avantaj elde etme şansı doğuracak. Yarı Final yolunda önlerinde sadece iki karşılaşma kalan Chelsea ve Real Madrid, bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın yolunu arayacak. Peki, Chelsea Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

CHELSEA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Chelsea, Real Madrid'i konuk edecek. 6 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

ABRAMOVİÇ'İN YATI YALIKAVAK'TA

İNGİLİZ hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus iş insanı Roman Abramoviç’in ’My Solaris’ isimli yatı Yalıkavak’a demir attı.



İngiliz hükümetinin el koyduğu Chelsea futbol kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç’in My Solaris isimli yatı, 21 Mart’ta Bodrum’a geldi. Bir grup Ukraynalı yelken sporcuları tarafından protesto edilen yat, Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’nde beklemeye alındı. Bermuda Adaları bayraklı 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor. 15 günlük bekleyişin ardından hareket eden yat, Yalıkavak’ta bulunan bir marinanın açıklarına demirledi. Yatta Abramoviç’in olup olmadığı bilinmiyor.