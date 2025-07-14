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Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#PSG
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 00:45

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Müsabakanın son düdüğüyle birlikte ise ortalık karıştı. Fransız ekibinin teknik direktörü Luis Enrique, saha içerisine girerek Chelsea'nin golcüsü Joao Pedro'ya fiziksel müdahalede bulundu.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG, kupa için kozlarını paylaştı.

ABD'nin New Jersey şehrindeki MetLife Stadyumu'nda oynanan finali İngiliz ekibi Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

MAÇIN FİŞİ İLK YARIDA ÇEKİLDİ

Chelsea, 22 ve 33. dakikalarda Cole Palmer, 43. dakikada da Joao Pedro'nun attığı gollerle, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

NEVES, CUCURELLA'NIN SAÇINI ÇEKTİ

PSG'den Joao Neves, Chelsea'den Marc Cucurella'nın saçını çektiği gerekçesiyle 84. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

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CHELSEA, TARİHİNDE 2. KEZ 

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve müsabakayı 3-0 kazanan Chelsea, şampiyonluğa ulaştı.

İngiliz ekibi, 2022'den sonra bu organizasyonda ikinci kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

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SON DÜDÜKLE ORTALIK KARIŞTI

Maçta son düdük gelmesiyle birlikte ise ortalık fena halde karıştı. PSG eknik Direktörü Luis Enrique, sinirlerine hakim olamadı ve saha içerisine girerek Chelsea futbolcusu Joao Pedro’ya bir müdahalede bulundu.

Fransız ekibinin file bekçisi Gigi Donnarumma'nın ise gözü döndü. İtalyan kaleci sahadan çıkarken Chelsea oyuncularını tünele çağırdı.

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#FIFA Kulüpler Dünya Kupası#Chelsea#PSG

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