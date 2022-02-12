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Chelsea Palmeiras maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Chelsea#Palmieras
Chelsea Palmeiras maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Chelsea Palmeiras maçı ile dünyanın en büyük kulübü belli olacak. Amerika kıtasının şampiyonu Palmeiras ile Avrupa kıtasının şampiyonu Chelsea arasında oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali sonrası 2022 yılının en büyüğü netlik kazanacak. Peki, Chelsea Palmeiras maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Chelsea Palmeiras maçı futbolseverlerin yakın takibinde olacak. Birbirinden ünlü futbolcuların sahada mücadele edeceği karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Chelsea Palmeiras maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

CHELSEA PALMEİRAS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası Finali kapsamında Palmieras ile karşılaşacak. 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı izlenecek.

 

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