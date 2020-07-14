Chelsea'ye konuk olduğu ilk iki Premer Lig maçını kazanan Norwich, daha sonraki altı ziyaretinden galip dönemedi. Premier Lig'de çıktığı son dört iç saha maçını en az ikişer gol atarak kazanan Chelsea, Aralık 2017'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamıyor. Willian, Premier Lig'de Ocak 2015'ten bu yana üst üste dört iç saha maçında gol atan ilk Chelsea oyuncusu olmak için sahaya çıkıyor.

Son 11 Premier Lig maçında gol atamayan Norwich forveti Teemu Pukki, fileleri en son havalandırdığından bu yana 780 dakika sahada kaldı.

Chelsea Norwich maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Chelsea Norwich maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.