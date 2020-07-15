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Haber Giriş: 15.07.2020 - 01:29,Son Güncelleme:

Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti

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Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti
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İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City'i 1-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşen ilk takım olmuştu.

 

Chelsea, Norwich Cityi tek golle geçti

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