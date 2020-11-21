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GeriFutbol Chelsea, Newcastle United deplasmanından 3 puanı aldı
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Futbol
Haber Giriş: 21.11.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

Chelsea, Newcastle United deplasmanından 3 puanı aldı

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Chelsea, Newcastle United deplasmanından 3 puanı aldı
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Premier Lig'de 9. haftanın açılış maçında Chelsea, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

10. dakikada Federico Fernandez'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı önde kapatan konuk ekip, 65. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 18'e çıkaran Chelsea maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 11 puanlı Newcastle United 13. sırada kaldı.

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