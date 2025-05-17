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Chelsea, Manchester United engelini tek golle aştı!

Güncelleme Tarihi:

#Chelsea#Premier Lig#Manchester United
Chelsea, Manchester United engelini tek golle aştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 01:05

Chelsea, Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United'ı 1-0 yendi.

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Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Manchester United'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı.

Maçta tek golü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Enzo Maresca'nın öğrencileri puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.

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Ligde 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Manchester United ise 39 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.

Chelsea, gelecek hafta Nottingham Forrest deplasmanında olacak. Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek.

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#Chelsea#Premier Lig#Manchester United

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