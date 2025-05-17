Chelsea, Manchester United engelini tek golle aştı!

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Premier Lig'in 37. haftasında Chelsea, Manchester United'ı ağırladı. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 1-0 kazandı.
Maçta tek golü 71. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Enzo Maresca'nın öğrencileri puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti.
Ligde 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Manchester United ise 39 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Chelsea, gelecek hafta Nottingham Forrest deplasmanında olacak. Manchester United ise Aston Villa'yı konuk edecek.