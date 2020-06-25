Manchester City ile oynadığı son 11 Premier Lig maçının 10'unda gol yiyen Chelsea, en son 2018/19 sezonunda iç sahada kalesini gole kapatabilmişti. Londra'da oynadığı son Premier Lig maçını kaybeden City, Aralık 2015'ten bu yana üst üste iki karşılaşmadan mağlup ayrılmıyor.

Prermier Lig'de hafta içi oynadığı son 20 maçın 18'ini kazanan Manchester City, iki mağlubiyetini de geçen sezon aldı. Bu sezon en fazla Premier Lig maçında topa rakibinden daha fazla sahip olan takım Chelsea.

Chelsea Menajeri Frank Lampard, ilk 30 Premier Lig maçının en az yarısını kazanan beşinci İngiliz çalıştırıcı konumunda. Chelsea'ye rakip olduğu son dokuz resmi maçta 10 gol kaydeden City forveti Sergio Agüero, deplasmandaki son altı Premier Lig maçında yedi gol katkısı sağladı.

Chelsea forveti Olivier Giroud, Ocak 2017'den bu yana ilk kez üst üste üç Premier Lig maçında gol atmak için City'nin karşısına çıkıyor. Fransız oyuncu, rakibine karşı ilk 11'de yer aldığı son üç karşılaşmada da gol sevinci yaşadı. Londra'da oynadığı 16 Premier Lig maçında 10 gole doğrudan katkı sağlayan City oyuncusu Gabriel Jesus, ilk 11 başladığı sekiz karşılaşmanın yedisinde en az bir gol katkısıyla oynadı.

Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Chelsea Manchester City maçı 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.