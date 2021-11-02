Chelsea Malmö'yü tek golle geçti, Ziyech rekora ortak oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: Erdoğan zirvenin kazananıİtalyan basınından dikkat çeken G20 yorumu: 'Erdoğan zirvenin kazananı'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaraya bir Rumen daha Jose Mourinhonun elinden kapacaklar...Galatasaray'a bir Rumen daha! Jose Mourinho'nun elinden kapacaklar...#Galatasaray
Taxici olmak o kadar zor ki... 3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'Taxici' olmak o kadar zor ki... '3,5 yıl boyunca sınava çalıştım'#Londra
Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat Aradaki fark yüzde 11...Bakan Koca duyurdu: 18 yaş ve üstü dikkat! Aradaki fark yüzde 11...#Koronavirüs
Canlı yayında bağlantısı kesilince... İmamoğlu paylaşımı sildiCanlı yayında bağlantısı kesilince... İmamoğlu paylaşımı sildi#Ekrem İmamoğlu
Baba vahşeti Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştıBaba vahşeti! Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı#Aydın
Bakan Pakdemirliden Kılıçdaroğlunun pahalı ithalat iddialarına yanıtBakan Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'nun 'pahalı ithalat' iddialarına yanıt#Bekir Pakdemirli
Çiftlik Bank davasında flaş gelişme Ve Türkiyeye getirildiÇiftlik Bank davasında flaş gelişme! Ve Türkiye'ye getirildi#Fatih Aydın
ABD ve İsrailden İrana gözdağı Özel birlik gönderdilerABD ve İsrail'den İran'a gözdağı! Özel birlik gönderdiler#ABD
Facebooktan flaş karar 1 milyar kullanıcının verilerini silecekFacebook'tan flaş karar! 1 milyar kullanıcının verilerini silecek#Facebook
Ahmet Nur Çebiden G.Saraya olay yanıt Otursun oturduğu yerdeAhmet Nur Çebi'den G.Saray'a olay yanıt! 'Otursun oturduğu yerde'#Ahmet Nur Çebi
3. doz BioNtech ne zaman Bakan Kocadan flaş açıklamalar3. doz BioNtech ne zaman? Bakan Koca'dan flaş açıklamalar#Koronavirüs
Yağmurun gözyaşları Türkiyeyi ağlatmıştı Bu görüntü sona erecekYağmur'un gözyaşları Türkiye'yi ağlatmıştı! Bu görüntü sona erecek#AK Parti
Mesut Özilin hiç günahı yok mu'Mesut Özil'in hiç günahı yok mu?'#Conte
Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'#İdo Tatlıses
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Chelsea Malmö'yü tek golle geçti, Ziyech rekora ortak oldu!

#Chelsea#Malmö#Şampiyonlar Ligi
Chelsea Malmöyü tek golle geçti, Ziyech rekora ortak oldu

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 2 maçla başladı. Chelsea, Malmö'yü deplasmanda tek golle geçti.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftası, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında, TSİ 20.45'te başlayan Malmö-Chelsea ve Wolfsburg-Salzburg maçları sona erdi.

H Grubu'nda turnuvanın son şampiyonu İngiltere temsilcisi Chelsea, konuk olduğu İsviçre'nin Malmö takımını 56. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 8'e çıkaran Ziyech, Marouane Chamakh'ı yakalayarak turnuvanın en çok ağları sarsan Faslı futbolcusu unvanına ortak oldu.

Bu sonuçla İngiltere temsilcisi, 9 puana yükselerek averaj farkıyla Juventus'un ardından grupta ikinci sırada yer alırken, Malmö ise henüz puanla tanışamadı.

WOLFSBURG SALZBURG'A GEÇİT VERMEDİ

Diğer maçta ise G Grubu'nda Almanya ekibi Wolfsburg, ağırladığı Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yendi. Ev sahibi takımın gollerini 4. dakikada Ridle Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha, konuk ekibin golünü ise 30. dakikada Maximilian Wöber kaydetti.

Puanını 5'e çıkaran Wolfsburg, grupta maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselirken, Salzburg ise aldığı yenilgiye rağmen 7 puanla haftayı zirvede tamamlamayı garantiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chelsea#Malmö#Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Korkunç gerçek gün yüzüne çıktı

#Alec Baldwin
TOKİ satışa çıkardı En ucuzu 166 bin lira

TOKİ satışa çıkardı! En ucuzu 166 bin lira

#TOKİ
Pınar Altuğ aşka geldi

Pınar Altuğ aşka geldi

#Pınar Altuğ