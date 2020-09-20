Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Stamford Bridge'de derbi rüzgarı!

Kariyerleri boyunca 176 mücadeleye çıkan Chelsea ve Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Liverpool'un evinde 5-3 mağlup olan Chelsea, bu kez kendi evinde oynamanın avantajını kullanarak sahaya çıkacak. Peki, Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Chelsea, Liverpool'u konuk edecek. 20 Eylül Pazar günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı izlenebilecek.

LİVERPOOL'DAN 41 MİLYON STERLİNLİK TRANSFER

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Portekizli forvet oyuncusu Diogo Jota'yı Wolverhampton'dan transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.

THİAGO LİVERPOOL'DA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'te forma giyen İspanyol futbolcu Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.



Liverpool kadrosuna dahil olmaktan heyecan duyduğunu belirten Thiago, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



İngiliz basını, Liverpool'un İspanyol futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etti.



2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, takımıyla 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı.

Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.