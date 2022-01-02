Canlı anlatım: Chelsea - Liverpool maçı

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Son 10 karşılaşmada Liverpool karşısında 3 kez galip gelebilen Chelsea, 3 karşılaşmadan beraberlik ve 4 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

CHELSEA 2-2 LIVERPOOL

Gol: 9' Mane, 26' Salah, 41' Kovacic, 45+1' Pulisic

Chelsea: Mendy, Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso, Mount, Havertz, Pulisic.

Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Fabinho, Milner, Henderson, Salah, Jota, Mane.

CHELSEA LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19.30'da başlayan karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanıyor.

LİVERPOOL'DA KORONAVİRÜS ŞOKU

Premier Lig'de bugün Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı.